Springkastelen zaterdag in Sportpark Eeklo: Kidsfostival wordt dubbel zo groot Joeri Seymortier

21 januari 2020

09u12 0 Eeklo Het indoorspeelparadijs Kidsfostival in Eeklo wordt op zaterdag 25 januari dubbel zo groot. Er komen twee keer zoveel springkastelen dan anders in het Sportpark van Eeklo.

FOS De Leeuwerik organiseert het Kidsfostival al meer dan 15 jaar. Op zaterdag 25 januari bouwen de scoutsleiders het Sportpark van Eeklo opnieuw om tot een indoorspeelparadijs, voor kinderen van 2 tot 12 jaar. “Vorig jaar hadden we bijna dubbel zo veel bezoekers als verwacht”, vertelt de leidersploeg. “Daarom hebben we beslist om dit jaar ook de basketzaal bij te huren. Daarmee verdubbelen we onze oppervlakte en zullen er dubbel zo veel springkastelen zijn. Bovendien komt er een schminkstand en tovert een clown een glimlach op ieders gezicht. Voor de allerjongsten richten we een aparte kleuterzone in. Voor de iets ouderen organiseren we een indoor biathlonwedstrijd, spelen we bumball, en houden we een ‘jeansbroekhangencompetitie’.”

Je kan zaterdag meespelen voor amper 1 euro. Het speelparadijs is open van 14 tot 17 uur. Je vindt het Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat 157 in Eeklo. Er is een bar voor de ouders. Info: www.deleeuwerik.org.