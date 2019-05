Sportpark lokt 1.000 bezoekers per dag: vooral nieuw zwembad scoort Joeri Seymortier

22 mei 2019

11u52 0 Eeklo Het nieuwe zwembad en het uitgebouwde Sportpark van Eeklo, draaien op volle toeren. Elke dag komen meer dan duizend sportievelingen langs.

Het Verbauwenbad opende in augustus vorig jaar. De eerste zes maanden kwamen 97.000 zwemmers langs. “Vooral het bezoek van de individuele zwemmers is in ons nieuw zwembad zwaar gestegen”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Er kwamen drie keer zoveel zwemliefhebbers langs, in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Het hele Sportpark draait nu echt op volle toeren, met maar liefst duizend bezoekers per dag. De omzet van ons Sportpark schiet dan ook de hoogte in. Vooral de extra zwemmers zorgen voor extra inkomsten, en zelfs een verdubbeling van de omzet.”

Het aantal bezoekers van het Sportpark in Eeklo kan alleen nog maar groeien. Vrijdagavond om 19 uur openen de nieuwe buitenterreinen, met het nieuwe hockeyterrein, de nieuwe tennisvelden, crossheuvels en het nieuwe voetbal- en rugbyterrein achter de sporthallen. Iedereen wordt vrijdagavond uitgenodigd om te komen meefeesten.