Sportpark Eeklo vanaf maandag weer open op afspraak, zwembad wellicht pas op 1 juli Joeri Seymortier

06 juni 2020

14u49 0 Eeklo Vanaf maandag 8 juni kunnen sportievelingen in Eeklo opnieuw terecht in het Sportpark. Het zwembad opent wellicht pas op 1 juli.

Buitensporten zijn al sinds 18 mei mogelijk, maar vanaf maandag kan je ook weer binnen in het Sportpark sporten. Maar dat moet wel op afspraak. “Na bijna drie maanden wordt de hand gereikt naar iedereen die binnen wil sporten”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “We stellen graag de deuren van het Sportpark terug open. Het zal nog niet helemaal hetzelfde zijn als enkele maanden geleden, maar het is een belangrijke stap naar een hopelijk spoedige en volledige heropening. Nu ook de maatregelen voor de horeca versoepeld zijn, kan ook het sportcafé straks een aangename verpozing bieden.”

Het Sportpark gaat open op afspraak. Een afspraak maken kan via https://sporteeklo.recreatex.be . Meer info op 09/377.61.27 of via sport@eeklo.be.