Sportief Eeklo wuift Rik De Boever uit: “Dank voor zoveel jaren sportieve dienstbaarheid” Joeri Seymortier

02 september 2020

10u41 0 Eeklo Rik De Boever gaat met pensioen als sportdirecteur van de stad Eeklo. De zoektocht naar een opvolger is volop aan de gang.

Rik De Boever was zelf een zwemkampioen en gewaardeerd zwemtrainer, maar was in Eeklo decennia lang het gezicht en voortrekker van alles wat sport in de regio was. Veertig jaar lang zorgde hij voor het sportluik bij de stad Eeklo. “De bouw van de groepsverblijfsaccommodatie op de oude site van het zwembad was zijn succesvol werk”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Rik was ook de stuwende kracht bij de oprichting van de evenementenhal en aanpalende turnzaal. De kroon op het werk plaatste hij door zijn inbreng bij de oprichting en uitbouw van het huidige Sportpark. Jarenlang begeleidde hij met zijn ervaring de plannen en uitbouw van het nieuwe zwembad, en zorgde hij voor het samenbrengen van alle sporten op dezelfde site. Rik De Boever op ‘rust’? Het lijkt een eeuwige contradictie voor een rusteloze speurder naar nieuwe en verrassende projecten. Woorden van dank zijn op hun plaats voor zovele jaren sportieve dienstbaarheid”, zegt de schepen nog.