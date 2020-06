Speeltuinen Boerekreek Sint-Laureins en Het Leen Eeklo weer open Joeri Seymortier

01 juni 2020

07u47 0 Eeklo De speeltuinen in de provinciale domeinen De Boerekreek in Sint-Laureins en Het Leen in Eeklo zijn weer open.

In de meeste Oost-Vlaamse provinciale domeinen zijn dit verlengde weekend de speeltuinen geheel of gedeeltelijk opnieuw open. In het Meetjesland is dat het geval in De Boerekreek in Sint-Laureins en Het Leen in Eeklo. Daar zijn de speeltuinen volledig open. Iets verderop in Domeinen Puyenbroeck in Wachtebeke gaat het om een deel van hun speeltuin.

“Een lang weekend en mooi weer: het ideale moment om onze speeltuinen weer te openen en kinderen te verwelkomen”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier van de provincie Oost-Vlaanderen. “Met de nodige richtlijnen natuurlijk. We rekenen ook op de ouders om zich aan deze richtlijnen te houden. Er kunnen maximum 20 kinderen per keer op de speeltuin. De speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.”