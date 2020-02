Sp.a-Eeklo zoekt getuigenissen over asociale huurprijzen Anthony Statius

17 februari 2020

08u23 0 Eeklo De sp.a-afdeling van Eeklo voert strijd tegen asociale huurprijzen. Er werden pamfletten uitgedeeld in heel wat straten in Eeklo en wie te maken kreeg met oneerlijke prijsverhogingen kan dit melden aan de lokale sp.a-afdeling.

Zaterdag is sp.a-Eeklo gestart met de bedeling van een pamflet in verband met asociale huurprijzen voor sociale woningen. De eerste pamfletten werden bedeeld in Wilgenpark, Lekestraat, Guido Gezellestraat, Schaperijstraat, Albrecht Rodenbachstraat en de appartementen in de Visstraat.

“Op 1 januari 2020 werd de huurprijs aangepast door de Vlaamse regering”, zegt Christiaan De Wulf van sp.a-Eeklo. “Voor de ene is het verschil klein, voor de ander gaat het om honderden euro’s. Voor ons socialisten moet sociaal wonen een betaalbaar alternatief zijn voor huurders met weinig inkomsten. Daar botsen wij met de regering, die sociale huurders steeds meer op kosten jaagt. Er werd in het parlement een wetsaanpassing op tafel gelegd zodat gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een handicap niet langer extra huur moeten betalen.”

“Wij konden dit voorstel enkel doen dankzij de vele getuigenissen van sociale huurders. Als sp.a willen we nagaan of er nog meer oneerlijke prijsverhogingen zijn. Daarom mag u steeds een bericht overmaken aan uw plaatselijke sp.a-afdeling in Cocquytstraat 59 in Eeklo of via mail aan eddycoene1 @skynet.be.”