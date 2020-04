Sp.a Eeklo in coronatijden: “Schrap de Algemene Eeklose Belasting 2020” Joeri Seymortier

10 april 2020

08u54 0 Eeklo Sp.a Eeklo vraagt de stad om de Algemene Eeklose Belasting van 80 euro per gezin dit jaar te schrappen en niet te innen.

Sp.a zit niet in de gemeenteraad in Eeklo, maar diende een schriftelijk verzoek in om de Eeklonaars een duwtje in de rug te geven tijdens deze coronacrisis. “Wij vragen om de Algemene Eeklose Belasting 2020 te schrappen”, zegt voorzitter Eddy Coene. “De jaarlijkse opbrengst voor de stad van deze belasting is ongeveer 1,1 miljoen euro. Het wegvallen van die inkomsten kan voor de stad geen onoverkomelijke problemen met zich meebrengen. Voor de Eeklonaars en de plaatselijke bedrijven betekent het wegvallen wel veel: 80 euro per gezin, of 45 euro voor de gezinnen met de laagste inkomsten. Voor bedrijven is de belasting afhankelijk van de oppervlakte een besparing van minimum 195 euro tot enkele duizenden euro’s voor de allergrootste.”

Taskforce

Het stadsbestuur vindt het schrappen van belastingen geen goed idee. De stad heeft de inkomsten nodig om de meerjarenplanning uit te voeren. Achter de schermen wordt met een taskforce gewerkt aan maatregelen die vanuit de stad zullen genomen worden, om zowel burgers als bedrijven te helpen deze coronacrisis te overbruggen. “We willen een pak maatregelen voorzien, maar zonder de financiële toekomst van onze stad te hypothekeren”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS).

Financiële weerslag

Oud-schepen Dirk Van de Velde (CD&V) waarschuwt voor de financiële gevolgen van deze crisis. “Onderschat de weerslag van de minderinkomsten uit de personenbelasting in 2021 niet”, zegt Van de Velde. “Er zal voor de stad niet veel besparingsmarge zijn. Bespaar vooral door niet dringende ingrepen uit te stellen en dossiers niet duurder te maken.”