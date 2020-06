Socialisten Eeklo rouwen om trouw lid: Angèle Van Vooren (95) nam twee jaar geleden nog deel aan verkiezingen Joeri Seymortier

22 juni 2020

10u23 0 Eeklo Angèle Van Vooren uit Eeklo is overleden. De vrouw is een boegbeeld van sp.a Eeklo en werd 95 jaar.

Twee jaar geleden haalde Angèle nog het nieuws. Ze was toen 93 jaar en stond op de lijst van sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eeklo. “Angèle was daarmee de oudste kandidate in heel de provincie”, zegt partijgenoot Christiaan De Wulf. “Al van in de jaren zeventig zet Angèle zich in voor onze partij. We zijn haar dan ook zeer dankbaar voor alles wat ze betekend heeft. Angèle groeide op in een gezin van drie kinderen, in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Geen gemakkelijke tijd, maar haar sociale bewogenheid en haar rechtvaardigheidsgevoel werden toen ontwikkeld. Angèle was de weduwe van Frank Martens, en moeder van Greta en André Martens. Ze was meme van haar oogappels van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Angèle overleed amper twee weken na haar jongste broer Theofiel.”