Soap middenberm N9 Eeklo gaat verder, en oppositie bikkelhard: “Wij keuren geen illegale daden van schepencollege goed” Stad kan factuur van 100.000 euro nu toch betalen Joeri Seymortier

24 oktober 2019

08u39 0 Eeklo De soap rond de verlaging van de middenberm van de N9 gaat verder. De stad heeft nu een dading opgesteld, zodat de aannemer zijn 100.000 euro toch kan krijgen. Zo draaien de leden van het schepencollege zelf niet op voor de kosten. Niet naar de zin van de oppositie, die gezamenlijk opstapte bij de stemming van het punt. “Wij willen niet meewerken aan het rechttrekken van illegale daden van het schepencollege”, klinkt het.

De verlaging van de middenberm van de N9 dwars door Eeklo blijft voor problemen zorgen. De stad heeft deze zomer de werken laten uitvoeren, maar had geen aanbesteding voor een aannemer gedaan. Er werd gewoon gekozen voor de aannemer waar de Vlaamse overheid al mee werkt. Het dossier kwam niet eens op de gemeenteraad. CD&V diende klacht in en de provinciegouverneur gaf hen gelijk. De wet van de overheidsopdrachten werd niet gevolgd, dus de werken aan de middenberm mochten eigenlijk niet gebeurd zijn. Maar ondertussen waren de werken wel voltooid. Het schepencollege en de stad Eeklo pakken nu uit met een dading tussen stad en aannemer, zodat de factuur van ruim 100.000 euro toch betaald kan worden.

“Fouten durven toegeven”

De oppositiepartijen van Eeklo weigeren nu om die dading mee goed te keuren. “Dat is ons vragen om illegale daden van het schepencollege goed te keuren, en dat doen wij niet”, zegt Filip Smet (CD&V). “Het zou het schepencollege in dit dossier sieren om haar fouten toe te geven, en verantwoordelijkheid op te nemen. Waarom wij in dit dossier zo streng zijn? Een gewone burger die fouten maakt, moet achteraf ook zelf opdraaien voor de gevolgen. Het schepencollege heeft in dit dossier ook fouten gemaakt. Door deze dading laten ze nu toch de stad en dus de belastingbetaler opdraaien. Wij vinden dit echt niet kunnen”, zegt Smet.

Gemeenteraad nooit betrokken

Ook N-VA wil niet meewerken aan het recht trekken van de scheve situatie. “Het schepencollege heeft fouten gemaakt. Waarom zou de gemeenteraad dat nu moeten recht trekken?”, vraagt Danny Plaetinck zich af. “Wij stemmen niet mee, want wij willen niet meegezogen worden in dit bad. De gemeenteraad werd voor deze werken nooit betrokken door het schepencollege. Maar nu het misgelopen is, zouden wij het mee moeten oplossen?”

“Niet bewust van fouten”

De dading tussen stad en aannemer werd op de gemeenteraad uiteindelijk goedgekeurd door de raadsleden van de meerderheidspartijen. Daardoor kan de stad nu toch de factuur betalen aan de aannemer. Mocht dat niet gelukt zijn, dan waren de leden van het schepencollege hoofdelijk verantwoordelijk en moesten zij opdraaien voor de kosten. “Wij hebben als schepencollege in dit dossier altijd ter goeder trouw gehandeld”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De Administratie Wegen en Verkeer had via een aanbesteding al een aannemer aangeduid, en wij zijn gewoon in dat verhaal meegestapt. Volgens ons was de wet op de overheidsopdrachten niet geschonden, maar de gouverneur heeft daar anders over beslist. Wij hebben zeker niet bewust een overtreding begaan. Het resultaat op de N9 is in ieder geval een grote verbetering”, zegt De Waele nog.