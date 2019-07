Snuifmolenstraat moet dicht door breuk in wegdek: hinder tot eind deze week Joeri Seymortier

09 juli 2019

15u40 0 Eeklo De Snuifmolenstraat in Eeklo moet dicht voor alle verkeer, nadat er een breuk in het wegdek vastgesteld werd, en hersteld wordt.

Het is noodzakelijk dat de straat afgesloten wordt van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 juli. Wagens zullen niet in de straat kunnen. Voetgangers zullen wel door kunnen. Er loopt een omleiding via de Eikelstraat, Olmenstraat en de Hazelaarstraat.

