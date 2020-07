Snelheidsduivels en chauffeurs onder invloed bij controles in hele politiezone Wouter Spillebeen

06 juli 2020

17u23 6 Eeklo Bij verkeerscontroles in de politiezone Meetjesland Centrum werden afgelopen weekend 236 van de 2.156 gecontroleerde chauffeurs beboet.

De verkeersploegen van zone Meetjesland Centrum stelden zich het hele weekend zowel in als buiten de bebouwde kom op. Zaterdag reed de grootste overtreder aan een snelheid van 93 kilometer per uur door de bebouwde kom en zondag werd een chauffeur betrapt aan 121 kilometer per uur waar 70 toegestaan is. In totaal was iets meer dan een tiende van de chauffeurs in overtreding.

Enkele chauffeurs werden ook aan andere controles onderworpen. Een professionele chauffeur bleek bij een ademtest licht geïntoxiceerd en moest zijn wagen twee uur lang laten staan. Een andere chauffeur zat onder invloed van drugs achter het stuur. Hij moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Drie chauffeurs kregen een boete wegens onaangepast rijgedrag en een chauffeur werd betrapt met zijn gsm achter het stuur. Drie chauffeurs negeerden een voetgangerszone in de Leikensweg en ten slotte deelde de politie 35 pv’s uit voor fout geparkeerde voertuigen.