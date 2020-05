Snelheidscontroles in politiezone Meetjesland: twee rijbewijzen ingetrokken Didier Verbaere

31 mei 2020

11u22 0 Eeklo De Politiezone Meetjesland hield zaterdag een snelheidscontrole met interceptie op verschillende locaties in de zone. Er werden 3.212 voertuigen gecontroleerd en 229 bestuurders of 7,1 %, reed te snel.

In de Tieltsesteenweg in Eeklo werd de bestuurder van een quad betrapt aan een snelheid van 119 km/uur waar maximaal 70 km/uur is toegelaten. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén bestuurder bleek te rijden onder invloed van drugs, zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken. Eén bestuurder van een landbouwtractor werd geverbaliseerd voor GSM-gebruik achter het stuur. Er werden ook drie boetes uitgeschreven wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.