SMS zorgt voor laptops voor basisscholen Eeklo Joeri Seymortier

24 april 2020

08u54 0 Eeklo De politieke beweging SMS uit Eeklo koopt vijftien laptops die beschikbaar gesteld worden voor kwetsbare jongeren in de scholen in de stad.

“Iedereen moet aan thuisonderwijs doen, maar jammer genoeg heeft niet iedereen de middelen om thuis over een computer te beschikken”, zegt Christ De Schepper van SMS. “Samen met wijkcentrum De Kring hebben we besloten om vijftien laptops te bekostigen. We gaan die ter beschikking stellen aan de basisscholen in Eeklo, waar alles samen 2.250 leerlingen les volgen. De kosten worden gedragen door een bijzondere bijdrage van de SMS-mandatarissen, die een deel van hun vergoeding zullen afstaan. De toewijzing aan de gezinnen zal gebeuren door de directies van de scholen, die weten waar de nood het hoogst is. De toestellen zullen deze week nog geleverd worden. Zo willen wij meewerken aan gelijke kansen voor alle kinderen.”