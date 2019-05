Slecht onderhouden stadsgroen: burger verontschuldigt zich voor lelijk uitzicht Joeri Seymortier

24 mei 2019

16u04 16 Eeklo Rudi De Coninck heeft in zijn tuin in de Akkerstraat in Eeklo een bord gezet met verontschuldigingen, omdat het groenonderhoud in de stad erop achteruit gaat.

“Onderhoud = stad Eeklo. Sorry van het uitzicht”. Met deze niet mis te verstane boodschap pakt Rudi De Coninck uit in zijn tuin. Heel wat Eeklonaars zorgden de voorbije jaren zelf voor het onderhoud van de strook straatgroen tussen de rijweg en hun eigen tuintje, en kregen daarvoor in ruil een rol gratis groenafvalzakken. Maar het nieuwe stadsbestuur heeft die gratis zakken afgeschaft. Heel wat burgers willen het onderhoud van de strook stadsgroen dan ook niet meer doen. “Het gaat mij om het principe”, zegt Rudi De Coninck, die nochtans penningmeester is van de meerderheidspartij SMS. “Als wij als burger het stadsgroen vrijwillig onderhouden, is het toch logisch dat we onze groenzakken gratis krijgen? Nu doe ik het niet meer. Het gras was hier altijd zo glad als een biljarttafel. Nu oogt het slordig. Ik vind dat jammer voor de mensen die onze straat passeren.”

Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) gaf eerder al toe dat de communicatie rond de beslissing ongelukkig gebeurd is. “In plaats van de gratis groenzakken, willen we de mensen een korting geven op een compostvat. Een andere manier van omgaan met groenafval. Het is zeker niet dat we geen respect hebben voor de inspanning van de vrijwilligers. Integendeel.”