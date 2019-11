Slagerij Frankel en Patisserie Lanckriet samen 50 jaar, en vieren dat ook samen: “Mensen willen beleving, en die gaan we ze geven” Zaterdag en zondag gezamenlijke feesttent met proevertjes Joeri Seymortier

27 november 2019

Feest dit weekend bij Patisserie Lanckriet en Slagerij Frankel in Eeklo. De patisserie bestaat dertig jaar en de slagerij twintig jaar. De twee ondernemers bestaan samen vijftig jaar en vieren die halve eeuw zaterdag en zondag met een proevertjesfeest voor al hun klanten. “Alles wat je tijdens de eindejaarsdagen kan klaarmaken, zal je dit weekend in onze feesttent kunnen proeven”, klinkt het.

Marc en dochter Jasmien Lanckriet van Patisserie Lanckriet, en Frank Focke en Ellen Byl van Slagerij Frankel in Eeklo, vieren samen feest. “We gaan dit weekend een feesttent zetten in de Rabautstraat, dat is de straat tussen onze twee winkels”, zegt Jasmien Lanckriet. “Op zaterdag 30 november is iedereen welkom van 9 tot 18 uur, en zondag 1 december is dat van 9 tot 12 uur. Bij het binnenkomen van de tent krijgt iedere klant een bonnetje om een gratis drankje te halen. Aan beide kanten van de tent zullen onze nieuwe eindejaarsproducten voorgesteld worden, waarvan de klanten ook kunnen proeven. Iedereen krijgt ook onze eindejaarsfolder mee naar huis. Klanten die bij ons in de winkel geweest zijn, kunnen aan een grote kerstboom een prijs trekken. Tijdens de maand november was er ook een spaaractie. Iedere klant kreeg per bezoek een stempel. Dit weekend trekken we de hoofdwinnaar. Die krijgt een kok aan huis voor tien personen, die een lekker menu klaar maakt met onze producten.”

Middenstand heeft het niet altijd gemakkelijk, maar Lanckriet en Frankel bewijzen al verschillende decennia dat ondernemen in een dorp of stad wel nog kan. “Als ondernemer kan je maar één ding, en dat is mee evolueren”, zeggen ze bij Slagerij Frankel. “Je moet verbreden en openstaan voor nieuwe trends en andere businessmodellen. De concurrentie van de grote supermarkten is groot, en dus moet je als ambachtelijke slagerij en traiteur het onderscheid proberen te maken. Mensen willen beleving en dat is iets wat wij proberen te creëren elke dag opnieuw, en zeker nu met ons feestweekend.”

Klantvriendelijkheid

Ook in Patisserie Lanckriet wordt elke dag gevochten voor elke klant. “We proberen hard in te spelen op klantvriendelijkheid”, zegt Marc Lanckriet. “We proberen ook mee te zijn met de nieuwe trends, maar behouden we ook ons traditioneel assortiment. Mensen hebben graag eens iets nieuws, maar we merken toch dat de klassieke dingen nog altijd het best verkopen. Door op alle twee in te spelen bereiken we meer mensen.”

Verjaren is terugblikken, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. “De consument zal in de toekomst nog meer oog hebben voor kwaliteit, en wil dan ook steeds meer informatie verzamelen over de producten”, zeggen Frank en Ellen van Frankel. “De toekomst ligt volgens ons in samenwerkingen met andere ambachtelijke beroepen in de voeding. Steek specialiteiten met eenzelfde visie en missie samen onder één dak, en maak er een soort ‘Concept Fresh Foodstore’ van.”

Bij Patisserie Lanckriet zijn er al concrete toekomstplannen. “Wij willen nog meer inzetten op snelle service”, klinkt het daar. “Mensen wachten niet graag. Onze winkel in Eeklo wordt eind volgend jaar volledig vernieuwd, en in het nieuwe concept spelen we in op klanten die snel bediend willen zijn. Verschillende producten zullen voorverpakt liggen, zodat de klant die maar mee te nemen heeft. We zullen ook werken met meer dan één kassa, zodat ook daar de klant niet te lang moet wachten. Verder willen we ook inspelen op de digitalisering. Momenteel is het bij ons nog niet mogelijk om online te bestellen, maar daar zijn we wel volop mee bezig”, zeggen Marc en Jasmien Lanckriet nog.