Skatepark pas in 2021 aan Sportpark Eeklo: “Notre Dame zal sneller nieuw dak hebben, dan wij een skatepark” Joeri Seymortier

21 september 2019

16u56 0 Eeklo Eeklo krijgt wel degelijk een nieuw skatepark aan het Sportpark, maar dat zal pas tegen maart 2021 klaar zijn.

Raadslid Filip Smet (CD&V) wil van de stad Eeklo weten wat de plannen zijn met het skatepark en de minigolf. Er komt zowel een nieuw skatepark als een nieuwe minigolf op het Sportpark, maar dat is nog niet voor morgen. “Farys is de exploitant van het Sportpark en daardoor duurt alles ook langer dan dat wij zouden willen”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Volgens de huidige plannen zou maart 2021 realistisch zijn voor een opening van het nieuwe skatepark en de nieuwe minigolf. We zijn aan zoveel regels gebonden, dat alles verschrikkelijk lang duurt. De Notre Dame zal sneller een nieuw dak hebben, dan wij een nieuw skatepark”, zegt de schepen.

Op de sportsite zelf is er te weinig plaats voor de aanleg van de twee nieuwigheden. Daarom zal een deel van de doodlopende weg naast het Sportpark daarvoor ingepalmd worden. De stad probeert de oude minigolf aan de Oostveldstraat zo lang mogelijk open te houden, en wil daarvoor een samenwerking aangaan met de nieuwe uitbaters van de Chalet in het Heldenpark.