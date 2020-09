Sinterklaas komt zeker aan in Eeklo, Ethias Cross nog onzeker Joeri Seymortier

25 september 2020

13u22 5 Eeklo Nu evenementen in Eeklo vanaf 1 oktober weer toegestaan zijn, is het afwachten wat er dit najaar en de komende winter in de hoofdstad van het Meetjesland nog zal georganiseerd worden.

Het eerste weekend van oktober staan normaal de Kaaifeesten gepland, maar die zijn al maanden geleden geschrapt. Gertjan Blomme (CD&V) wou van het stadsbestuur weten wat de plannen met de andere organisaties zijn, zoals de intocht van Sinterklaas en de Ethias Cross, die normaal op 13 februari 2021 gereden wordt.

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) laat alvast weten dat Eeklo er alles zal aan doen om de intocht van Sinterklaas dit jaar te laten doorgaan. Er wordt gezocht naar een coronaproof model in het centrum. Voor de Ethias Cross is er nog geen zekerheid. “Vandaag kun je onmogelijk zeggen of er op 13 februari 2021 een cross zal gereden worden in onze stad. De cijfers veranderen elke dag. Ook wij moeten de evolutie afwachten”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS).