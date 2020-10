Sinterklaas komt twee dagen in stadhuis Eeklo wonen: 120 gezinnen mogen op bezoek Joeri Seymortier

02 oktober 2020

15u32 3 Eeklo Eeklo pakt dit jaar uit met een vernieuwd Sinterklaasfeest. Het stadhuis op de Markt wordt twee dagen het ‘Huis van de Sint’.

Noteer nu alvast zaterdag 21 november en zondag 22 november in je agenda. Dan ontvangt Sinterklaas de gezinnen in zijn tijdelijk huis op de Markt in Eeklo. “We hebben gezocht naar een veilige manier om in dit coronajaar Sinterklaas te vieren”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Het grote feest met aankomst in de jachthaven en ontvangst in het sportpark, kan dit jaar jammer genoeg niet. Met het ‘Huis van de Sint’ werd een mooi alternatief gevonden. Per gezinsbubbel van maximum twee volwassenen en de kinderen, word je ontvangen in zijn tijdelijk optrekje in het stadhuis. Na het afleggen van een pietenparcours ontvangen de kindjes een eigen pietendiploma en mogen ze even langsgaan in het kantoor van de Sint voor een kort gesprek en het afhalen van een cadeautje.”

Er kunnen dat weekend slechts 120 gezinnen binnen. Inschrijven voor een bezoek aan de Sint is verplicht en kan via www.eeklo.be/vrijetijd, via jeugd@eeklo.be of telefonisch op 09/218.29.20.