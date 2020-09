Serres College ten Doorn spelen in op nieuwigheden: ook zoete aardappel wordt nu geoogst Joeri Seymortier

28 september 2020

15u13 0 Eeklo De leerlingen van de tuinbouwafdeling van het College ten Doorn in Eeklo experimenteren in hun serres volop met ‘nieuwe groenten’, zoals de zoete aardappel of bataat.

De leerlingen van de tuinbouwafdeling van College ten Doorn zijn volop aan de slag, en oogsten meer dan gewoon prei en tomaten. “De consumptie van zoete aardappel of bataat wint de laatste jaren veel aan populariteit in België”, zegt woordvoerder Geert Faes. “De plant wordt tot nu vooral ingevoerd uit warmere regionen zoals Amerika, Chili en Spanje. De klimaatverandering zorgt ervoor dat ook hier de teelt hiervan kan lukken. Er is hier rond nog volop onderzoek gaande. Daarom experimenteren tegenwoordig ook leerlingen en leerkrachten van de tuinbouwafdeling van onze school met de teelt van zoete aardappel. De zoete vrucht van dat werk is vanaf nu te koop in de serre.”

De serre van College ten Doorn in Eeklo is open op maandag (10.15 tot 11.30 uur), dinsdag (14.15 tot 16.30 uur) en vrijdag (13 tot 15.30 uur). Je bereikt ze via de Kloosterakker en Kloosterdreef.