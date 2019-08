Senioren vieren ‘Zomer in Zonneheem’ en verwelkomen nieuwe centrumleider Joeri Seymortier

08 augustus 2019

15u51 6 Eeklo De senioren van Eeklo vieren van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 augustus feest, tijdens ‘Zomer in Zonneheem’.

Dinsdag om 14 uur starten de feesten met een beeldenwandeling. Wie liever op de fiets kruipt, kan kiezen voor de fietshappening. In de feesttent staat de Raf Viola Discoshow en heel wat kinderanimatie gepland. Ook Amir Motaffaf komt langs.

Woensdag 14 augustus kan je inschrijven om vanaf 9 uur te genieten van ontbijt met bubbels. De Dekzwabbers zorgen voor muziek. Om 11 uur worden alle senioren uitgenodigd om te klinken op de nieuwe centrumleider Lucrèce Haubourdin. Die receptie is gratis. Om 13.30 uur start dan het tuinfeest met volksdans uit alle hoeken van de wereld.

Donderdag zorgt het Seniorenorkest Eeklo om 10.30 uur voor een aperitiefconcert en is er aansluitend een barbecue. Om 14 uur is er dan de koffietafel en shownamiddag, met muziek van The Hitcrackers.

Info op 09/377.02.46 of www.zonneheem.be.