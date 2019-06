Schuur met twee tractoren en hooiwagen brandt uit aan Zandvleuge Jeffrey Dujardin

29 juni 2019

21u04 32

In de Zandvleuge in Eeklo heeft zaterdagnamiddag rond 18 uur een felle brand een schuur volledig verwoest. Het oude gebouw was onbewoond. In de schuur stonden twee tractoren, een hooiwagen en ander materiaal. De uitslaande brand liet er weinig van over. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur zich verspreidde naar een wei achter de schuur. Er was wel zware rookontwikkeling, de rookpluim was van kilometers ver te zien, tot in Beernem zelfs. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, het zou wel gaan om een accidentele brand.