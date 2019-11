Schooltje Balgerhoeke: “Dank je wel, afvalophaler!” Joeri Seymortier

19 november 2019

11u57 0 Eeklo De kinderen van basisschool Sint-Antonius in Balgerhoeke in Eeklo hebben de afvalophalers van IVM bedankt voor hun inzet.

We zitten volop in de ‘Week van de afvalophaler’ en dat is het moment om de vuilnisman die elke week je afvalzak komt ophalen, eens te bedanken. De kinderen van Balgerhoeke zetten de chauffeur en laders van de ophaalwagen in de bloemetjes met knutselwerkjes en lekkers. Een warm gebaar dat gewaardeerd werd door de ophalers. “Zowat zestig chauffeurs en laders verzamelen elke dag duizenden afvalzakken in hun ophaalwagens”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Op de recyclageparken staan nog eens meer dan veertig parkwachters klaar om inwoners te helpen met het correct sorteren van materiaalstromen. Opnieuw tienduizenden kilo’s per dag. En dan zijn er nog de netheidswerkers die zwerfvuil of sluikstorten opruimen langs de weg. Die mensen werken niet altijd in de beste omstandigheden, en verdienen deze week zeker een bedankje.”