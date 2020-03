Schoolbanken in Meetjesland en Deinze niet leger door coronavirus: “Wie zich ziek voelt blijft beter thuis, maar geen reden tot paniek” Joeri Seymortier en Anthony Statius

02 maart 2020

14u42 2 Eeklo De scholen uit het Meetjesland en de streek rond Deinze volgen de situatie rond het coronavirus van dichtbij op. Drastische maatregelen zijn er nog niet.

Alle ouders van de leerlingen van het College ten Doorn in Eeklo kregen een brief. “De school volgt in dit dossier de richtlijnen van de overheid, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de richtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Drastische maatregelen zoals het sluiten van de school is vandaag totaal niet aan de orde. Ook schoolreizen worden vandaag nog niet geannuleerd, maar we volgen daarin alle adviezen goed op. Kinderen die naar een risicogebied op reis zijn geweest, zijn best waakzaam voor symptomen. Krijgen kinderen op school symptomen, dan moeten ze meteen de klas verlaten en worden de ouders gevraagd om hun kind op te halen. Contacteer dan meteen de huisarts.”

In de Deinse scholen zijn er niet meer afwezigen dan anders. “Er werd een brief gestuurd naar alle ouders”, zegt Karla De Ruyck, directrice van Leiepoort campus Sint-Hendrik. “Wie zich ziek voelt, blijft beter thuis en we sporen iedereen aan om zoveel mogelijk de handen te wassen. Mondmaskers zijn verboden op school. De Italië-reis van onze zesdejaars gaat voorlopig gewoon door. Begin april vertrekken er 155 leerlingen.”