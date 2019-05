Scholen uit Eeklo niet meer welkom in stadsmagazine Eikenblad Joeri Seymortier

21 mei 2019

09u11 10 Eeklo De scholen uit Eeklo verliezen hun vaste stek in het stadsmagazine Eikenblad, dat om de zes weken in de brievenbus van de Eeklonaars valt.

Alle schooldirecties kregen een schrijven van het nieuwe schepencollege van Eeklo. Daarin staat dat enkel nog in de informatie over inschrijvingen en eventuele opendeurdagen in het Eikenblad opgenomen zullen worden. De gewone activiteiten op school krijgen geen plaats meer in het stadsmagazine. “Heel erg jammer”, zegt oud-burgemeester Koen Loete (CD&V). “Eeklo is een echte scholenstad. We hebben dat vroeger altijd benadrukt door de scholen een prominente plaats te geven in het Eikenblad. Het stadsbestuur kan zo de onderwijsfunctie echt versterken.”

De meeste schooldirecties vinden het jammer dat hun stek in het Eikenblad verdwijnt, maar willen liever niet officieel reageren tegen het stadsbestuur. “Opsommingen van activiteiten die intern zijn en binnen de schoolmuren gebeuren, moeten niet in het Eikenblad”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Het Eikenblad is bedoeld om de stadswerking bekend te maken aan de burger. Scholen hebben een website en ook vaak een eigen schoolkrantje, waarin ze hun interne werking kunnen promoten. Wij hebben als stadsbestuur vaak overleg met de schoolbesturen en hebben een goede band. Die gaan we zeker ook behouden”, zegt de burgemeester nog.