Scholen nog niet open, maar volle bak activiteit in Richtpunt Campus Eeklo Joeri Seymortier

06 mei 2020

09u20 0 Eeklo De scholen zijn nog niet open, maar in Richtpunt Campus Eeklo, de nieuwe naam voor het PTI, bult het toch van de creativiteit.

De campus zet haar beste beentje voor om leerlingen op te vangen waarvan de ouders buitenshuis werken. De leerlingen werken op school niet alleen hun preteaching-opdrachten af, ze kunnen ook hun praktische vaardigheden aanscherpen onder begeleiding van technisch adviseur Bart De Vilder. Deze week maakten ze creatieve werkstukjes in hout, in het vooruitzicht van moederdag en zelfs al vaderdag. “Ook elders in de school zitten we niet stil”, zegt directeur Marie-Thérèse Carrijn. “Vanuit het PTI Kortrijk kregen we een eerste rol stof binnen om duurzame en herbruikbare mondmaskers mee te maken. Heel wat collega’s kwamen naar school om mee te helpen. Zo spant iedereen zich in om de leerlingen en leerkrachten van het provinciaal onderwijs tegen 15 mei twee mondmaskers te bezorgen.”