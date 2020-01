Schepen Bob D’Haeseleer strijdt zaterdag tegen zijn eigen Eeklo… maar dan wel in waterpolo Joeri Seymortier

30 januari 2020

09u21 0 Eeklo Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) van Eeklo moet zaterdag noodgedwongen strijden tegen zijn eigen stad. Hij speelt waterpolo in Sint-Niklaas, en die spelen dit weekend tegen Eeklo.

Bob D’Haeseleer heeft vroeger altijd waterpolo gespeeld bij Eeklo, maar was daar vijf jaar geleden mee gestopt. In november vorig jaar kreeg hij de microbe weer te pakken, maar ging hij aan de slag bij Wase in Sint-Niklaas. “Ik wou opnieuw beginnen met waterpolo, maar competitie spelen bij de waterpoloploeg in Eeklo leek mij wat te hoog gegrepen na een stop van vijf jaar”, zegt Bob D’Haeseleer. “Oud ploegmakker Frederik Wauters vroeg mij om eens te komen meetrainen in Sint-Niklaas, en ik was meteen verkocht. Ik voelde mij meteen thuis in de ploeg Wase. Het duurde geen drie weken of ik speelde opnieuw mijn eerste wedstrijd. Na twee verliesmatchen in Mechelen en in Moeskroen, wonnen we vorige week onze eerste wedstrijd in Gent. Ik kijk enorm uit om zaterdag tegen mijn vrienden uit Eeklo te mogen spelen. Of het niet raar is om te moeten strijden tegen Eeklo? Eigenlijk vind ik het niet slecht om een hobby te hebben buiten Eeklo. In de politiek is mijn woonplek ook zeven dagen op zeven mijn werkplek. Soms doet het ook wel eens deugd om weg te zijn uit het Eeklose”, zegt schepen Bob nog.

De wedstrijd van zaterdag 1 februari start om 20.30 uur in het Sinbad in Sint-Niklaas. Gratis toegang.