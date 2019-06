Sander Verspeel en Birgit Brusseel nieuw voorzittersduo jeugdraad Eeklo Joeri Seymortier

17 juni 2019

14u43 0 Eeklo Eeklo heeft een nieuwe jeugdraad, met een nieuw voorzittersduo: bestuurslid van jeugdhuis De Route, Sander Verspeel (24), en oud-Chiroleidster Birgit Brusseel (23).

De stedelijke jeugdraad van Eeklo bestaat nu uit 16 enthousiaste leden die samen zullen nadenken over, en meewerken aan het jeugdbeleid van Eeklo. De nieuwe voorzitters volgen hun voorgangers Kristof Hebbrecht en Dylan Haans op. Het nieuwe duo wordt bijgestaan door Dylan Haans als secretaris. “We komen samen op maandelijkse basis en geven advies aan het stadsbestuur over zaken die de jeugd al dan niet rechtsreeks beïnvloeden”, zeggen Sander en Birgit. “Daarnaast luistert de jeugdraad ook naar vragen vanuit jeugdverenigingen, en naar individuele jongeren. We proberen iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. We organiseren ook activiteiten, zoals Dag van de Jeugdbeweging en de 100-dagen.”

Wil je ook je stem laten horen? jeugd@eeklo.be.