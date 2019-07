Rwandese renners rijden 25 koersen in Vlaanderen (met Eeklo als uitvalsbasis) Joeri Seymortier

10 juli 2019

11u07 0 Eeklo Morgen, donderdag 11 juli, landen op Zaventem een pak Rwandese jonge wielrenners, die deze zomer in Vlaanderen zullen koersen. Met Eeklo als uitvalsbasis.

Ook deze zomer komen jonge wielrenners van Skol Fly Cycling Club uit Rwanda koersen in België. Zes junioren en twee beloften verschijnen van 13 juli tot 20 augustus 25 keer aan de start. “Skol Fly Cycling is de opleidingsclub waarmee we jonge talenten willen voorbereiden op het grotere werk”, zegt Ivan Wulffaert uit Eeklo. “In Rwanda zelf worden er maar weinig jeugdwedstrijden georganiseerd. Daarom halen we de beste jongeren naar België, om hier ervaring op te doen. Op enkele weken tijd kunnen ze hier meer koersen rijden dan in Rwanda in een heel jaar. Vorig jaar kwamen voor het eerst jonge Rwandese renners naar België. Met mooie resultaten, en een paar jongens die verschillende keren in de top tien reden.”

Uitvalsbasis van de Rwandese wielrenners is leefschool Het Droomschip in Eeklo. De Liberale Mutualiteit en de Belgische Wielerbond zorgen voor logistieke en organisatorische ondersteuning. Oud-renners Rony Van Marcke en Herman Beysens doen de sportieve begeleiding.

In onze regio kan je de renners deze zomer zien op dinsdag 16 juli in Wachtebeke, vrijdag 19 juli in Evergem, woensdag 24 juli in Deinze, vrijdag 2 augustus in Zelzate, zaterdag 3 augustus in Evergem en op zaterdag 17 augustus in Bellem bij Aalter.

Meer over België

Rwanda

sport

sportdiscipline

wielersport

Eeklo

Evergem