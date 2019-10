Ruzie tussen twee vrouwen ontaardt in bloederige steekpartij met meerdere betrokkenen: hoofdverdachte krijgt 30 maanden cel, maar wel met uitstel Jeroen Desmecht

09 oktober 2019

16u30 0 Eeklo “Het waren duidelijk twee ‘clans’ die recht tegenover elkaar stonden”: de rechtbankvoorzitter wond er geen doekjes om. 14 september, 2016. Een uit de hand gelopen vechtpartij zette Eeklo op een rustige nazomerdag op stelten. Het begon bij twee ruziënde dames op het marktplein en eindigde met meerdere messteken in een brasserietje verderop. Eén slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. het Gentse gerecht legde de hoofdverdachte vandaag een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden op.

De bewuste braspartij in de centrumstad van het Meetjesland staat bij menig inwoner in het collectief geheugen gegrift. Wat begon als discussie tussen twee jonge vrouwen, mondde al snel uit in een groot gevecht. Aanleiding? Een liefdesaffaire. Al snel raakten ook de vrienden van de amokmaaksters betrokken. Een video van het conflict, onder een stralende zon en mét klokkengelui in de achtergrond, deed nadien de ronde op Facebook. Ook vandaag staan de beelden nog op YouTube.

(Lees verder onder de video)

Eén betrokkene in levensgevaar

De brutale confrontatie eindigde in een Brasserie langs de markt van Eeklo. Daar incasseerde de vriend (29) van één van de dames verschillende messteken in het gezicht en in de hart- en miltstreek. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Niet minder dan vijf politiezones kwamen die dag ter plaatse.

Tot 30 maanden cel, maar wel met uitstel

De raadkamer verwees vijf betrokkenen, twee mannen en drie vrouwen, naar de correctionele rechtbank in Gent. Enkelen waren vandaag ook aanwezigen als burgerlijke partij. Begin september werd de zaak behandeld. Vandaag velde rechtbankvoorzitter Hans de Waele zijn vonnis. “Het waren duidelijk twee ‘clans’ die recht tegenover elkaar stonden. Allemaal legden ze sterk gekleurde getuigenissen af”, klonk het. De eerste beklaagde, die ‘zijn tegenstander’ levensgevaarlijke verwondde met een mes, kreeg een voorwaardelijke celstaf van dertig maanden. Hij stond terecht voor poging tot doodslag, maar zag de feiten geherkwalificeerd. “Er is onvoldoende bewijs om te stellen dat hij effectief de intentie had om het slachtoffer om het leven te brengen”, motiveerde de rechter zijn vonnis. Ook de man die de messteken incasseerde, werd veroordeeld. De rechtbank legde hem een voorwaardelijke celstraf van dertig maanden op. De drie dames kregen respectievelijk een werkstraf van zestig uur, een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een opschorting van de straf.