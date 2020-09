Ruimere terrassen Eeklo mogen blijven staan tot eind oktober (en komen volgend jaar wellicht terug) Joeri Seymortier

02 september 2020

17u18 0 Eeklo De ruimere terrassen aan de horecazaken in Eeklo mogen blijven staan tot eind oktober. Het strand op de Markt wordt wel afgebroken.

Ook in september en oktober zal je in Eeklo vooral buiten kunnen genieten op de terrassen van de horeca. “De toelating om alle terrassen in Eeklo maximaal uit te breiden is verlengd tot eind oktober”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Het Herbakkersplein wordt nu wel opnieuw verkeersvrij gemaakt. Het klein strand op de Markt wordt afgebroken en omgevormd tot veertien betalende parkeerplaatsen, die bereikbaar zullen zijn via de Markt. De speeltuigen krijgen een nieuwe bestemming op één van onze sites voor buitenschoolse kinderopvang. De positieve evaluatie leidde ook tot de vraag om ook volgend jaar eenzelfde initiatief te herhalen.”

De horeca in Eeklo krijgt in het kader van de economische herstelmaatregelen een vrijstelling van de stedelijke terrasbelasting voor zowel 2019 als 2020. Dat zijn de vertegenwoordigers van de Economische Raad en het stadsbestuur overeengekomen na een positieve evaluatie van de zomer 2020.