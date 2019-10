Roos Van Acker in de bres voor vzw Heldenhuis Joeri Seymortier

16 oktober 2019

14u08 0 Eeklo De vzw Heldenhuis uit Eeklo heeft 300 liter pompoensoep gemaakt en verkocht, en komt zo weer een stap dichter bij de realisatie van een eigen huis voor jongvolwassenen met een beperking.

Sten Van der Blij en Yati Van der Sypt van restaurant La Maryse in Eeklo organiseerden de actie voor vzw Heldenhuis. Samen met negen ‘helden’ werden groenten geoogst in de zelfoogstboerderij in de Moeie, en daar werd 300 liter pompoensoep van gemaakt. Meter Roos Van Acker kwam een handje toesteken. “De ouders van elk van de negen helden willen nog altijd in de nabije toekomst het woonproject realiseren in Eeklo”, zegt Cindy De Kesel van Heldenhuis. “De vzw is nu al drie jaar in onderhandeling met het stadsbestuur, maar er is op dit moment nog geen goed voorstel betreffende de gevraagde erfpacht uit de bus gekomen. De Meerling is een optie en bevindt zich in de toekomstige Hartwijk. Het is van bij de start al de bedoeling om daar ook een sociaal project te voorzien. Wij hopen snel op een billijk voorstel van het stadsbestuur”, klinkt het nog.

Info: www.heldenhuis.be.