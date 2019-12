Riolering Kerkstraat wordt woensdag gereinigd: hele dag hinder Joeri Seymortier

10 december 2019

17u29 0 Eeklo Op woensdag 11 december wordt een hele dag hinder verwacht in de Kerkstraat in Eeklo. De riolering wordt daar gereinigd.

De werken werden opgedeeld in drie fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er wordt al gestart om 6 uur ’s ochtends, omdat de klus op één dag zou geklaard kunnen worden. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen kruispunt Lijnendraaierstraat en kruispunt Kerkplein met Kerkstraat. Kerkplein zal hiervoor tijdelijk van richting wijzigen.

In de tweede fase wordt er gewerkt tussen kruispunt Kerkplein met de Kerkstraat en het kruispunt Kerkstraat met de Melkerij. Via de Markt is het dan opnieuw mogelijk om Kerkplein te bereiken. Vanuit de Raamstraat wordt het verkeer omgeleid via Melkerij. In de derde fase wordt er gewerkt tussen kruispunt Melkerij en de spoorwegovergang in de Kerkstraat.