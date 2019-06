Ring (eindelijk) in stroomversnelling: rotonde Industrielaan komt er al in 2021 Stad haalt 4,1 miljoen euro Vlaams geld binnen voor grote werken Joeri Seymortier

30 juni 2019

11u46 0 Eeklo Het dossier van de Ring rond Eeklo zit nu echt wel in een stroomversnelling. Het kruispunt van de bestaande Ringlaan met de Industrielaan wordt in 2021 al omgevormd tot een rotonde. Het wordt er een zoals iets verderop aan het ziekenhuis AZ Alma. Vlaanderen investeert de komende twee jaar 4,1 miljoen euro in grote wegenwerken in Eeklo.

Vlaanderen zet een miljoen euro aan de kant in het investeringsprogramma 2019-2021 voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Ringlaan met de Industrielaan. “In de aanbesteding voor de Ring om Eeklo worden verschillende fasen onderscheiden”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “De eerste fase is de aanpak van de kruispunten van het bestaande stuk van de Ring, van de N9 tot Nieuwendorpe. Ter hoogte van het kruispunt met de Raverschootstraat komt een fietserstunnel. Een nieuwe rotonde komt ter hoogte van de Industrielaan, en zal het toekomstig industrieterrein Broeken en Nieuwendorpe verbinden met de Ringlaan. De nieuwe rotonde zal een kopie zijn van die aan AZ Alma. We zijn als stad zeer tevreden dat dit budget gepland is voor 2021.”

Teut

Het kruispunt van de N9 met de Ringlaan, het zogenaamde kruispunt Teut, krijgt geen rotonde. Daar worden de verkeerslichten behouden. Oud-schepen Dirk Van de Velde (CD&V) vindt dat een verkeerde keuze, maar het stadsbestuur zegt dat het AWV in dit dossier beslist. “Het is duidelijk dat de stad Eeklo een versnelling hoger schakelt en ambitieus is om een inhaalbeweging te doen in het mobiliteitsbeleid”, zegt schepen De Waele. “Dit kan dankzij de medewerking van alle politieke fracties in de gemeenteraad, die het eensgezind zijn als het om de leefbaarheid en veiligheid in onze stad gaat. We roepen iedereen op om met evenveel enthousiasme verder te werken in de mobiliteitsdossiers die ons ieder aanbelangen. Laten we allen Eeklo mooier en veiliger maken.”

Leopoldlaan

In het investeringsprogramma 2019-2021 dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, is voor de komende jaren 4,1 miljoen euro voorzien voor Eeklo: een miljoen euro voor de heraanleg van de Leopoldlaan, nog eens 600.000 euro voor fietspaden langs de Leopoldlaan, anderhalf miljoen euro voor de vernieuwing van de brug van de N9 over het afleidingskanaal van de Leie, en dus ook een miljoen voor de rotonde aan de Industrielaan.

“De stad Eeklo en de Vlaamse overheid tonen dat het hen menens is met de Ring om Eeklo. De laatste maanden zijn er heel wat positieve signalen: het mobiliteitsplan en de startnota Ring om Eeklo werd unaniem goedgekeurd. ‘Het examen’ over de hervorming van de Eeklose doortocht passeerden we met felicitaties van de auditor en Regionale MobiliteitsCommissie”, zegt schepen De Waele nog trots.