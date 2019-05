Ring Eeklo: rotondes aan Industrielaan, Tieltsesteenweg en Dullaert, fietstunnel aan Raverschootstraat Kruispunt van Ringlaan met Brugsesteenweg wordt afgesloten Joeri Seymortier

24 mei 2019

17u26 30 Eeklo De Ring rond Eeklo komt weer een stap dichterbij. Nu ook de Regionale Mobiliteitscommissie de startnota goedkeurt, weten we eindelijk hoe die Ring er zal uitzien. Er komen rotondes en een fietstunnel. Het kruispunt van de Ringlaan met de Brugsesteenweg gaat dicht. Vanaf 2021 wordt gewerkt op het bestaande stuk Ring. Binnen vijf jaar moet ook de doortrekking van de Ring van start gaan.

Het plan voor de doortrekking van de Ring in Eeklo krijgt duidelijke vorm, en werd vrijdag door het stadsbestuur voorgesteld. “Veel mensen geloven niet meer dat de Ring ooit doorgetrokken zal worden, maar we staan vandaag verder dan ooit”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “De startnota werd goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie en nu kunnen we echt verder. We willen in 2021 al de eerste werken op het bestaande stuk Ring beginnen. De eerste spadesteek voor de doortrekking moet binnen de vijf jaar mogelijk zijn. En ondertussen werken we verder aan het veiliger maken van de doortocht N9.”

Kruispunt Teut

Het kruispunt van de Ringlaan met de N9, de zogenaamde Teut, blijft definitief een kruispunt met verkeerslichten. Komende van Maldegem zal de rechterafslagstrook verlengd worden. Komende van AZ Alma wordt de linkerafslagstrook verlengd. “De Brugsesteenweg gaan we afsluiten en omvormen tot een woonstraat. Er komt wel een bijkomende ontsluitingsweg tussen de N9 en de Brugsesteenweg, zodat de bewoners van de Brugsesteenweg niet onnodig moeten omrijden”, zegt schepen De Waele.

Raverschootstraat

Het kruispunt aan AZ Alma is al vernieuwd. Iets verderop aan de Raverschootstraat zijn ook al werken gebeurd. Daar komt ook definitief een fietstunnel. Wie met de wagen uit de Raverschootstraat komt, zal enkel naar rechts op de Ring kunnen rijden. De kant van Adegem krijgt een aansluiting met een nieuwe ventweg, zodat je van daar naar de Industrielaan kan rijden.

Industrielaan

Dat kruispunt van de Ringlaan met de Industrielaan wordt ook een nieuwe rotonde. Het gemengd verkeer krijgt ventwegen naast de Ring. Een Ring die trouwens over de hele lengte twee keer één rijstrook blijft.

Tieltsesteenweg

Binnen hopelijk vijf jaar zal de bestaande Ring dan doorgetrokken worden naar de Tieltsesteenweg. Daarvoor moet een brug over het water gelegd worden. De aantakking op de Tieltsesteenweg zal ook met een rotonde gebeuren. Voor de fietsers komt er daar een fietsbrug.”

Dullaert

Het kruispunt van het nieuw aan te leggen stuk Ring met de Dullaert wordt ook een rotonde. Dat zal ook de nieuwe grote toegangsweg naar de scholencampus worden.

Gentsesteenweg

De Ring moet uiteindelijk weer uitkomen op de N9, aan de Gentsesteenweg. Daar komt een lichtengeregeld kruispunt en dus geen rotonde. De verkeerslichten zullen er voor zorgen dat het veel vlotter gaat om vanuit Gent op de N9 voor de Ring te kiezen, dan dat je de N9 verder zou rijden naar het stadscentrum.