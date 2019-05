Rik Vandewege stelt twee weekends tentoon in Balgerhoeke Joeri Seymortier

29 mei 2019

10u22 2 Eeklo Kunstenaar Rik Vandewege uit Eeklo stelt twee weekends lang zijn keramiek, schilderijen en sculpturen tentoon.

De tentoonstelling loopt in de galerie in Balgerhoeke 162a in Eeklo, en loopt over twee weekends. Tijdens een bezoek kan je kennis maken met recent werk, je kan het atelier bezoeken, en je kan de kunstenaar ontmoeten.

Op vrijdag 31 mei van 14 tot 19 uur, en op zaterdag 1 en zondag 2 juni telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Ook open op vrijdag 7 juni van 14 tot 19 uur, en op zaterdag 8 en zondag 9 juni, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Info: www.rik.vandewege.be.