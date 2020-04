Rijvers Festival officieel geannuleerd. Herbakkersfestival, Deinse Feesten en Katse Feesten twijfelen nog Heel wat organisatoren toch nog op zoek naar creatieve oplossingen Joeri Seymortier Anthony Statius en Kristof Vereecke

15 april 2020

19u37 0 Eeklo De Nationale Veiligheidsraad trok woensdagavond een dikke streep door de hele festivalzomer. Rijvers Festival in Lievegem gaat al zeker niet door. Herbakkersfestival in Eeklo, Deinse Feesten in Deinze en de Katse Feesten in Zelzate zijn zeer onzeker, maar definitief de stekker uittrekken doen ze daar nog niet. “Wat is een groot festival en wat niet? Dat lijkt ons nog onduidelijk”, klinkt het op veel plaatsen.

Het Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem wordt dit jaar geschrapt, en maakt meteen de nieuwe datums voor 2021 bekend: 6, 7 en 8 augustus. “Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kan het Rijvers Festival deze zomer niet doorgaan, en wordt alles verplaatst naar de zomer van volgend jaar”, zegt Frederik Verhasselt. “Geen leuk nieuws, maar we hebben alle begrip voor de genomen maatregel. We moeten nu in de eerste plaats allemaal gezond blijven. We zoeken momenteel een oplossing voor mensen die al een ticket voor deze editie gekocht hadden. We garanderen dat niemand zijn geld kwijt is. We stellen alles in het werk om de reeds aangekondigde artiesten van de geannuleerde editie terug op onze podia te krijgen in 2021. We zijn hiervoor volop in contact met de verschillende artiestenbureaus.”

Er zijn wel alternatieven mogelijk. Zo kunnen we Willy Sommers in een open autobus door de stad laten voeren. Jan Vermeulen, burgemeester Deinze

Ook in Deinze zijn er een heel wat grote evenementen die niet kunnen plaatsvinden. Overal nu al de stekker uittrekken doen ze daar niet. “Alle kleine en grote evenementen worden sowieso geschrapt tot 1 juli”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Dit betekent dat bijvoorbeeld Gulderock in Grammene niet kan doorgaan. Ook grote evenementen in de zomervakantie, zoals Beauville en Elftopia mogen niet doorgaan. Over de Deinse Feesten wil ik nog geen concrete uitspraken doen. De Palm Parkies in het Kaandelpark en het dansfestival Intens zullen niet lukken en ook het traditionele optreden van Willy Sommers op de Markt zal niet doorgaan zoals we het gewoon zijn. Er zijn wel alternatieven mogelijk. Zo kunnen we Willy Sommers in een open autobus door de stad laten voeren. Ook de Balloonmeeting, die voor het eerst in Deinze zou plaatsvinden, kunnen we anders organiseren. Het moet volgens mij mogelijk zijn om de luchtballonnen op te laten stijgen zodat mensen er vanuit hun tuin of oprit van kunnen genieten. Samenkomen op de plaats waar de ballonnen opstijgen is dan weer niet mogelijk. Hoe de maatregelen, die nu door de federale overheid werden meegedeeld, zich concreet zullen vertalen voor onze stad, daarover zullen we zo snel mogelijk communiceren.”

Is het Herbakkersfestival een groot festival of niet? Zo duidelijk vinden wij de nieuwe regels op dit moment niet. We hakken zo snel mogelijk de knoop door. Jasmien Van Hulle, Herbakkersfestival

Bij het Herbakkersfestival in Eeklo zijn er de komende dagen nog vergaderingen tussen de verschillende partners: vzw Bakfiets, de N9 en het stadsbestuur. “Duidelijkheid is er eigenlijk nog altijd niet”, zegt Jasmien Van Hulle. “Zijn wij een groot festival? Daar valt over te discussiëren. Maar is het sowieso nog opportuun om het Herbakkersfestival dit jaar nog te willen organiseren? De komende dagen zorgen we voor duidelijkheid.”

Lightversie?

Ook in Zelzate wachten ze nog even af. “Ik begrijp deze beslissing”, zegt Tom Van Acker van de Katse Feesten. “We hadden sowieso al volop ingezet op een lightversie en een groot pak van onze programmatie doorgeschoven naar 2021. Rest ons nog de vraag wat is een groot en wat is een klein festival? Wij zitten er wat tussen. Als de waterkans zich voordoet nog iets kleins op poten te zetten op ons befaamde terras, gaan we die niet laten liggen. Afwachten en zorg dragen voor elkaar is het enige wat nu telt.”