Richtpunt Campus Eeklo (PTI) schenkt 250 stofmaskers aan Wit-Gele Kruis Joeri Seymortier

18 maart 2020

Eeklo De Richtpunt Campus Eeklo, in de volksmond nog altijd PTI Eeklo, schenkt 250 stofmaskers aan het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

Het was oud-leerling Glenn Vyncke die de vraag stelde, omdat zijn echtgenote voor het Wit-Gele Kruis werkt, en er momenteel een tekort is aan mondmaskers. “In tijden van crisis doet solidariteit deugd”, zegt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), bevoegd voor onderwijs in Oost-Vlaanderen. “Daarom hebben we er niet aan getwijfeld om op de vraag van oud-leerling Glenn in te gaan. We stellen met veel plezier de stofmaskers ter beschikking van het Wit-Gele Kruis, waar zijn echtgenote werkzaam is. Ook al zijn het geen medische mondmaskers, we beseffen dat nu alle beetjes helpen.”