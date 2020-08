Restaurant Boelare 14 verhuist volgend jaar naar witte villa langs Leopoldlaan Joeri Seymortier

24 augustus 2020

12u29 0 Eeklo Restaurant Boelare 14 in Eeklo verhuist volgend jaar naar de witte villa aan de Leopoldlaan 7 in Eeklo.

Boelare 14 bestaat nog maar sinds 2017, maar heeft zich ondertussen opgewerkt tot een vaste waarde in Eeklo. Kim en Elien verrassen de klanten met een open keuken, eerlijke gerechten en een hartelijke ontvangst. Vanaf volgend jaar doen ze dat op een nieuwe locatie, langs de N9 in Eeklo. “We verhuizen het restaurant naar een nieuwe locatie”, zeggen Kim en Elien. “De verbouwingswerken zijn ondertussen gestart. We zullen op de nieuwe locatie langs de Leopoldlaan zorgen voor een knap interieur en een gezellig kader waarin we jullie opnieuw hartelijk kunnen ontvangen. Maar de verbouwingen zullen wat tijd vragen. Zolang de werken bezig zijn blijven we onze klanten natuurlijk verwennen in Boelare 14.”

De naam van het restaurant is meteen ook het adres. Of er op de nieuwe locatie ook voor een nieuwe naam gekozen zal worden, is nog niet beslist.