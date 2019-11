Repair Café Eeklo bestaat 5 jaar: al 900 stuks hersteld en gered van vuilhoop Joeri Seymortier

16 november 2019

15u36 0 Eeklo Het Repair Café Eeklo bestaat deze maand precies vijf jaar. In al die tijd zijn al zowat 900 kapotte toestellen en zaken hersteld, en dus gered van de vuilhoop.

Het was 22 november 2014 toen in Eeklo een eerste Repair Café georganiseerd werd. Ondertussen zijn we vijf jaar en 35 bijeenkomsten verder. “In totaal werden 1.445 stukken ter herstel aangeboden, waarvan er een kleine 65 procent hersteld kon worden”, zegt de ploeg vrijwilligers achter het Repair Café. “Zowat 65 procent van de bezoekers kwam uit Eeklo, en 35 procent uit de ruime regio rond onze stad. Als herstellen een optie is, hoef je het niet weg te gooien. Dat is de basisregel van ons Repair Café. Iedereen kan langskomen met alle soorten materiaal, maar ook met kleren en textiel: zomen in- of uitleggen, knopen aannaaien, knoopsgaten herstellen of ritsen vervangen. Repair Café Eeklo is geen echte hersteldienst maar een plaats waar vrijwillige reparateurs allerlei materiaal nakijken en proberen herstellen. Ze helpen elkaar en wisselen informatie uit. Zo zorgen ze er niet alleen voor dat er minder wordt weggegooid, maar ook dat waardevolle reparatiekennis behouden blijft, en dat handenarbeid terug wordt opgewaardeerd.”

Op zaterdag 23 november kan je voor de laatste keer dit jaar terecht in Repair Eeklo. Van 9.15 tot 11.45 uur in lokaal dienstencentrum Zonneheem in de Schietspoelstraat. Info: www.deverstelling.com.