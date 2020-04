Recyclagepark Eeklo vanaf dinsdag weer helemaal open: “Hou rekening met lange wachttijden” Joeri Seymortier

13u58 0 Eeklo Het recyclagepark van Eeklo gaat vanaf dinsdag 21 april weer open voor alle fracties. Tot nu is enkel het groencomposteringspark open.

Vanaf dinsdag kan je weer met alle afval terecht, uitgezonderd asbest, textiel, KGA, batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten. “Hou rekening met lange wachttijden”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Stel niet dringende bezoeken dan ook beter uit. We rekenen op het gezond verstand, vermijd ook hier onnodige verplaatsingen en stockeer thuis indien mogelijk.”

De tarieven blijven gelijk. Grof huisvuil is betalend en voor de overige fracties zijn er twaalf gratis beurten per jaar per adres. Er zijn geen cash betalingen mogelijk.