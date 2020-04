Recyclagepark Eeklo vanaf dinsdag open, maar enkel voor groenafval Joeri Seymortier

03 april 2020

12u36 7 Eeklo Het recyclagepark van Eeklo gaat op dinsdag 7 april weer open, maar enkel voor het groenafval.

Sommige gemeenten werken enkel op afspraak, maar dat is in Eeklo niet het geval. Je kan gewoon langsgaan, maar moet wel altijd afstand houden. “Het recyclagepark opent onder voorwaarden: er kan enkel groenafval aangebracht worden”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “De andere restfracties zijn niet geopend. Het is gratis om je groenafval af te leveren. Als je naar het recyclagepark komt, mag er maximum één persoon per auto aanwezig zijn. De gemeenschapswacht van stad Eeklo en de politiediensten ondersteunen de parkwachters zodat alle maatregelen gerespecteerd worden.”

Deze regeling is voorlopig van kracht tot en met 19 april. De openingsuren van het recyclagepark kan je vinden op www.eeklo.be.