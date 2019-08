Rabautstraat opent straatbib en organiseert zondag speelgoedruilbeurs Joeri Seymortier

30 augustus 2019

16u01 6 Eeklo Het straatcomité van de Rabautstraat in Eeklo wil haar inwoners aan het lezen zetten, en opent zondag een straatbib.

Een straatbib is een boekenkastje waar je een boek kunt lenen of meenemen, en vervangen door een ander. De straatbib hangt ter hoogte van huisnummer 62, en heeft ook al een Instagram-account: @straatbibrabautstraateeklo. De opening is voorzien om 13.45 uur, en ‘De Raconteur’ komt een verhaal vertellen. “De straatbib wil de mensen niet alleen aan het lezen zetten, maar wil ze ook dichter bij elkaar brengen. De sociale verbondenheid is altijd belangrijk geweest”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Er is zondag ook een speelgoedruilbeurs. Kinderen mogen tot 14 uur speelgoed binnenbrengen aan huisnummer 32. Voor hun afgestane speelgoed krijgen ze waardebonnen, die ze na 14 uur kunnen inwisselen tegen ander speelgoed. Het speelgoed dat overblijft na de beurs, gaat naar een goed doel. Er komt geen geld te pas aan deze ruilbeurs.