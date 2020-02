Provinciale domeinen zondag dicht voor gevreesde stormweer Joeri Seymortier

07 februari 2020

15u57 0 Eeklo Het provinciaal domein Het Leen in Eeklo en de Boerekreek in Sint-Laureins worden dit weekend afgesloten voor het voorspelde stormweer.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft vrijdag de beslissing genomen dat alle provinciale domeinen en bossen gesloten worden. In het Meetjesland gaat dat om Het Leen in Eeklo en de Boerekreek in Sint-Laureins. “Deze zondag wordt er stormweer voorspeld”, klinkt het bij de provincie. “Daarom wordt beslist om de provinciale domeinen en bossen te sluiten: op zaterdagavond vanaf 18 uur tot maandagmorgen. Zwembaden en sportuitbatingen die zich binnen bevinden, blijven wel open.”