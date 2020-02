Provinciaal Centrum Deeltijds Onderwijs wuift Inne De Sutter uit Joeri Seymortier

07u55 0 Eeklo Het Provinciaal Centrum Deeltijds Onderwijs in Eeklo wuift Inne De Sutter uit, die na veertig jaar in het onderwijs met pensioen gaat.

Inne De Sutter startte in 2005 als leerkracht, om snel daarna trajectbegeleider te worden en na 11 jaar werd ze de vijfde coördinator van het PCDO. Na 40 jaar onderwijs gaat ze met pensioen. “Onder haar vleugels werd het centrum naar een hoger niveau getild in samenwerking met een uitstekend team en een ondersteunende directie”, klinkt het.

De nieuwe coördinator Esther Storm (30) neemt het roer over. Ze werkte ooit in het onderwijs, maar werkte nu in de banksector. “Een moeder van twee jonge kinderen, die tijd noch energie zal sparen om het bloeiende centrum verder te sturen naar een warme plaats, waar jongeren zich goed voelen”, klinkt het bij de directie.