ProMeet schenkt 1.000 euro waardebonnen weg bij lokale handelaars in Meetjesland Joeri Seymortier

08 mei 2020

08u12 0 Eeklo Het maandblad ProMeet uit Eeklo en het Meetjesland start weer op, en schenkt 1.000 euro waardebonnen weg bij lokale handelaars.

Dit weekend verschijnt er opnieuw een ProMeet, na een maand onderbreking door de coronacrisis. Deze keer staat Eeklonaar Tom Dice van The Starlings op de cover. “In het nieuwe nummer staat een wedstrijd staat waarin maar liefst 40 bonnen van elk 25 euro te winnen zijn”, zegt uitgever Steven De Dapper. “De deelnemers aan de wedstrijd mogen zelf de winkel kiezen waar ze hun bon willen spenderen. We hebben een lijst opgenomen met alle handelszaken die de voorbije 35 nummers van de ProMeet in ons blad geadverteerd hebben. De ingeruilde bonnen worden nadien door de ProMeet terugbetaald aan de handelaars. Met deze actie willen we de handelaars en horecamensen uit het Meetjesland een hart onder de riem steken.”