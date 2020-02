Private dinner in ‘De tafel van acht’: “Geen restaurant, je wordt uitgenodigd aan de keukentafel” Lizzie De Vlieger van Facsimile start nieuwe uitdaging Joeri Seymortier

04 februari 2020

10u28 0 Eeklo Eeklo is een restaurant rijker. Ook al mag en kan het eigenlijk geen restaurant genoemd worden. Lizzie De Vlieger opent in haar huis in de Ganzepoel het concept ‘De tafel van acht’. In haar keuken staat een grote keuken, waar je met acht vrienden kan gaan tafelen. Enkel op afspraak en met een vast menu dat door de gastvrouw gekozen wordt.

Lizzie De Vlieger is in Eeklo bekend als de vrouw van de winkel Facsimile in de Zuidmoerstraat. Die winkel wil ze stilaan overlaten, en daarom start ze een nieuwe droom. “’De tafel van acht’ is geen restaurant”, maakt Lizzie meteen duidelijk. “De mensen worden eigenlijk uitgenodigd aan mijn keukentafel. Ik sta als gastvrouw aan het fornuis, op nog geen meter van waar mijn gasten zitten. Je wordt ontvangen aan een stijlvolle tafel in de landelijke keuken. Ik zorg voor een vleugje zilver, een vers bloempje op tafel, en een verrassend menu. Ik kies graag voor lichte, levendige en kleurrijke gerechten, met authentieke smaken. Je eet wat de pot schaft, maar ik zorg voor de nodige variatie. Er zijn ook meerdere schotels om te delen. Die schotels doorgeven zorgt altijd voor extra gezelligheid aan tafel. Het huis in de Ganzepoel 7 hebben we vorig jaar gekocht. We hebben het helemaal gerenoveerd. Pas toen we het al gekocht hadden groeide het idee van ‘De tafel van acht’. Het was mijn man die mij de richting wees. Na dertig jaar huwelijk kent hij mij blijkbaar beter dan ikzelf”, lacht Lizzie.

Ik sta als gastvrouw aan het fornuis, op nog geen meter van waar mijn gasten zitten. Schotels worden aan tafel doorgegeven: gezelligheid staat echt centraal. Lizzie De Vlieger

De kookmicrobe heef Lizzie al van heel jong gebeten. “Ik ben geboren met de kookmicrobe vrees ik”, lacht de vrouw. “Mijn oma Elza zaliger is mijn grote voorbeeld. Zij kon echt alles in de keuken. Ik zat als klein meisje altijd bij haar in de keuken. Ik legde toen kookmappen aan en verzamelde receptenfiches. Later als tiener was ik ook altijd aan het koken voor familie of vrienden. Ik volg ook al jaren cursussen en workshops. Sinds vorig jaar volg ik de workshops ‘koken met topchefs’ bij Fox Flambé in Brugge, waar je ondergedompeld wordt in de ware gastronomie. Ik verslind massa’s kookboeken en stop nooit met experimenteren, gerechten zoeken, op restaurant gaan, en invloeden opdoen. Mijn ‘honger’ is groot, mijn leergierigheid en motivatie nog groter.”

Facsimile

Lizzie staat ook nog altijd in Facsimile. “De winkel bestaat ondertussen 19 jaar”, zegt Lizzie. “Mijn man en ik hebben keihard gewerkt om er een succes van te maken. Dat is ons ook gelukt. We zijn nu op zoek naar een overnemer of koper voor de zaak. Ook het bijhorende huis staat te koop. Maar ik heb geen haast. Ik blijf in Facsimile tot het verkocht geraakt. Tot zo lang zal ik mijn twee passies gewoon combineren”, klinkt het nog.

Enkel op reservatie

‘De tafel van acht’ werkt enkel op reservatie, en voorlopig vooral tijdens de weekends. Je kan met acht reserveren. Je kan ook met twee of vier proberen, en dan kan je eventueel bijgeschoven worden aan de tafel van een ander gezelschap. Info: www.detafelvanacht.be.