Pop-up Chalet Heldenpark moet op 1 augustus openen (en blijft open tot eind september of eind oktober) Joeri Seymortier

28 juni 2019

15u30 0 Eeklo De pop-up in de Chalet Heldenpark in Eeklo zal open zijn van 1 augustus tot 30 september, met een mogelijke verlenging tot 31 oktober.

De stad Eeklo gaat nu op zoek naar kandidaten. Die kunnen zich tot maandagochtend 15 juli melden bij het stadsbestuur. “Met deze pop-up willen we deze zomer al meer leven in het stadspark brengen, en de chalet van leegstand vrijwaren”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Zoals het woord het zegt, is de pop-up een tijdelijk initiatief in afwachting van een tienjarige concessie. De pop-up zal ervoor zorgen dat de parkbezoekers en de bezoekers van de speeltuin in alle rust kunnen vertoeven op een gezellig zomers terras. Het Heldenpark verbindt ook de Sportparksite met het minigolfterrein. De Chalet zal dus een centrale ontmoetingsplek zijn voor alle sportieve passanten, wandelaars en fietsers.”

Wie kans wil maken op de tijdelijke concessie, kan inschrijven. Het startbedrag is minstens 350 euro per maand. Het concept wordt ook beoordeeld op vlak van originaliteit en duurzaamheid. Intekenen kan tot maandag 15 juli om 8 uur.

De voorwaarden vind je op www.eeklo.be/chaletheldenpark.