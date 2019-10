Pop-up Chalet Heldenpark blijft maand langer open Joeri Seymortier

07 oktober 2019

13u56 0 Eeklo De pop-up in de Chalet Heldenpark in Eeklo krijgt een maand verlening, en mag open blijven tot 31 oktober.

Sinds deze zomer is er een tijdelijke pop-up in de gebouwen waar vroeger de Irish Pub zat. “In de voorwaarden voor de gunning van de pop-up werd vermeld dat de uitbating zou plaatsvinden vanaf 1 augustus tot en met 30 september, met mogelijke verlenging tot 31 oktober”, legt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) uit. “De uitbaters hebben de aanvraag voor een verlening ingediend en wij gaan daar als schepencollege graag op in. De huidige tijdelijke huurovereenkomst pop-up verloopt definitief op 31 oktober.”

Ondertussen werd de definitieve concessie uitgeschreven, waarvoor de kandidaten zich moeten melden tegen uiterlijk 31 oktober. De nieuwe concessie wordt aangegaan voor de duur van 15 jaar, verlengbaar met twee termijnen van telkens vijf jaar.

Info: www.eeklo.be/chaletheldenpark.