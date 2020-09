Politiezone Meetjesland voert controles uit: vier bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs Dylan Vermeulen

10u58 6 Eeklo Afgelopen weekend voerde de politiezone van het Meetjesland gerichte controles uit naar bestuurders die onder invloed achter het stuur zaten. Er werden verschillende rijbewijzen ingetrokken. Ook werden er twee voertuigen in beslag genomen.

In totaal werden vier bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Een eerste bestuurder reed met een opgedreven, niet verzekerde bromfiets. Deze werd in beslag genomen. Een tweede bestuurder reed terwijl zijn rijbewijs recent was ingetrokken voor de duur van vijftien dagen. Daarbij bleek het door hem gebruikte voertuig noch ingeschreven, noch verzekerd. Ook zijn voertuig nam de politie in beslag. Een andere bestuurder werd opgemerkt nadat hij door een rood licht reed. Bij de controle bleek hij cannabis gebruikt te hebben. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

Bij een andere verkeerscontrole werd in een voertuig 10 gram cannabis, 6 gram Speed, 20 gram ketamine en 21 gram mephedrone aangetroffen. De eigenaar werd aangehouden voor verhoor en verder onderzoek. Hij werd later op de avond vrijgelaten. Hij zal zich wel nog in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

Alcoholcontrole

Er werden ook twee bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Zij waren hun rijbewijs 6 uur lang kwijt. Eén van de bestuurders bleek geen vaste verblijfplaats in België te hebben. Hij diende de voorziene boete van 1.260 euro meteen te betalen.