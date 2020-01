Politietop zakt af naar Eeklo voor opening Politiehuis van 8 miljoen euro Joeri Seymortier

26 januari 2020

13u10 18 Eeklo Het nieuwe Politiehuis van de politiezone Meetjesland Centrum is officieel geopend, en daarvoor zakte de absolute politietop af naar Eeklo.

Het nieuwe Politiehuis in de Raverschootstraat in Eeklo is vanaf nu de uitvalsbasis voor alle politiewerk in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. Er werd acht miljoen euro geïnvesteerd. De politie Meetjesland Centrum ruilt daarmee zowat het slechtste politiecommissariaat van het land op de Tieltsesteenweg voor het Politiehuis van de toekomst in de achtertuin. Voor de opening kwam minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), de grote baas van de politie, naar Eeklo. Ook Europol-directeur Catherine De Bolle kwam mee het Politiehuis openen. “We zijn trots op dit nieuw Politiehuis. Het is een prachtig en performant gebouw geworden”, zegt burgemeester Luc Vandvelde (SMS) van Eeklo, die ook zijn voorganger Koen Loete betrok bij de openingsceremonie.